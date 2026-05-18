Trasporto pubblico, LeAli a Spezia/Alleanza Verdi e Sinistra: “Servono risorse, riorganizzazione complessiva e piena tutela dei lavoratori”

LeAli a Spezia/Alleanza Verdi e Sinistra interviene sulla situazione del trasporto pubblico locale nel territorio spezzino, ribadendo la necessità di una svolta profonda nelle politiche regionali e provinciali. “È indispensabile – dichiara Roberto Centi, capogruppo in Consiglio comunale – garantire la piena tutela dei lavoratori e della loro dignità, senza costringerli ad intraprendere altre scelte per effetto di condizioni sempre più difficili e di una gestione che continua a scaricare problemi e inefficienze su chi lavora ogni giorno per garantire un servizio essenziale alla cittadinanza. Il trasporto pubblico locale non può essere trattato come un costo da comprimere, ma come un diritto fondamentale e un presidio sociale indispensabile.”

“Diventa ormai improcrastinabile – aggiunge Sandro Pietrobono, consigliere provinciale per Alleanza Verdi e Sinistra– una riorganizzazione completa del servizio Tpl su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione alle aree più disagiate e troppo spesso dimenticate, come la Val di Vara e la Val di Magra, quasi sempre penalizzate nelle varie scelte strategiche. Serve una redistribuzione delle risorse equa e solidale, considerando il trasporto pubblico fondamentale per lo sviluppo, la coesione sociale e la sostenibilità ambientale dell’intero territorio provinciale.”

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