Ville Pratola, Da Passano e La Contessa: una domenica di visite gratuite con Adsi

Domenica 24 maggio l’Associazione Dimore Storiche Italiane celebra la XVI edizione della Giornata nazionale delle dimore storiche, evento annuale promosso da Adsi che prevede l’apertura di centinaia di residenze in tutta Italia.

Il tema della Giornata nazionale 2026 “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso”, tema che “richiama in particolare la responsabilità condivisa della tutela e della conservazione del nostro patrimonio storico-architettonico privato”, si legge in una nota.

Nell’occasione Adsi Liguria aprirà ai visitatori una serie di dimore storiche, con tour gratuiti di palazzi, ville e residenze private, consentendo al pubblico di scoprire spazi, storie e tradizioni di questi luoghi grazie al supporto della rete dei soci dell’associazione.

Tre le dimore spezzine interessate dalla manifestazione: Villa Pratola, a Ponzano Madonnetta (comune di Santo Stefano Magra), la cui costruzione ebbe inizio nei primi decenni del secolo XVIII per iniziativa della famiglia Remedi di Sarzana; Villa Da Passano, alla Spezia, bene tutelato come immobile monumentale che custodisce un prezioso archivio privato con documenti che risalgono fino al XV secolo (sarà anche visitabile il parco circostante, esempio di equilibrio tra giardino ornamentale “colto”, ricco di essenze esotiche, e alberi secolari); Villa La Contessa, a Isola, alla Spezia, che appartenne a Virginia Oldoini, contessa di Castiglione, dimora rimasta intatta sia come interni che come arredi.

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