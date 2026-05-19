A Loano la prima Giornata di sensibilizzazione e prevenzione della violenza giovanile: studenti e istituzioni uniti nel nome di Paolo Sarullo

Loano. Si è conclusa in piazza Italia, con un gigantesco “No” formato da centinaia di ragazzi, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni, amministratori e forze dell’ordine la giornata di sensibilizzazione e prevenzione della violenza giovanile svoltasi oggi a Loano.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, è partita alle 9 presso l’istituto Falcone, con gli interventi del questore Giuseppe Mariani, del vice prefetto Marco Freccero, del tenente colonnello dell’Arma dei Carabinieri Paolo Belgi, del consigliere regionale Rocco Invernizzi, del consigliere provinciale Demis Aghittino e del vice sindaco di Loano Gianluigi Bocchio. E’ poi stata la volta di Rossella Lamarra e Paolo Sarullo (in videoconferenza), Kiro Attia (cugino di Aba, il ragazzo ucciso tra i banchi di scuola a Spezia).

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