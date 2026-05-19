All’Istituto Giannina Gaslini una nuova apparecchiatura diagnostica avanzata dedicata ai pazienti neurologici pediatrici

Genova. Un’importante operazione benefica, che ha visto coinvolti Crédit Agricole Italia, Finsea e Genova Industrie Navali, ha permesso di destinare all’Istituto Giannina Gaslini, tramite Gaslininsieme ETS, un nuovo sistema diagnostico EMG/ENG e Potenziali Evocati Natus Keypoint G4 a 8 canali di ultima generazione, prezioso per l’attività clinica e ambulatoriale delle UOC di Rianimazione, Neurochirurgia e Neuropsichiatria infantile dell’ospedale pediatrico di Genova.

Si tratta di un sistema diagnostico che consente di analizzare in modo approfondito il funzionamento di nervi, muscoli e vie sensoriali, offrendo ai clinici strumenti ancora più precisi per individuare precocemente disturbi neurologici e neuromuscolari. L’acquisizione della nuova tecnologia permetterà di rafforzare l’attività specialistica dell’Istituto, con ricadute significative sulla diagnosi, sul percorso terapeutico e sulla presa in carico dei bambini e delle loro famiglie.

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