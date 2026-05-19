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All’Istituto Giannina Gaslini una nuova apparecchiatura diagnostica avanzata dedicata ai pazienti neurologici pediatrici

All’Istituto Giannina Gaslini una nuova apparecchiatura diagnostica avanzata dedicata ai pazienti neurologici pediatrici

gaslini donazione

Genova. Un’importante operazione benefica, che ha visto coinvolti Crédit Agricole Italia, Finsea e Genova Industrie Navali, ha permesso di destinare all’Istituto Giannina Gaslini, tramite Gaslininsieme ETS, un nuovo sistema diagnostico EMG/ENG e Potenziali Evocati Natus Keypoint G4 a 8 canali di ultima generazione, prezioso per l’attività clinica e ambulatoriale delle UOC di Rianimazione, Neurochirurgia e Neuropsichiatria infantile dell’ospedale pediatrico di Genova.

Si tratta di un  sistema diagnostico che consente di analizzare in modo approfondito il funzionamento di nervi, muscoli e vie sensoriali, offrendo ai clinici strumenti ancora più precisi per individuare precocemente disturbi neurologici e neuromuscolari. L’acquisizione della nuova tecnologia permetterà di rafforzare l’attività specialistica dell’Istituto, con ricadute significative sulla diagnosi, sul percorso terapeutico e sulla presa in carico dei bambini e delle loro famiglie.

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