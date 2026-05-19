Bonifica ex Acna di Cengio e ipotesi termovalorizzatore: “Per nuovi insediamenti prima l’analisi di rischio ambientale”

Cengio. La situazione ambientale e sanitaria del sito ex Acna di Cengio e nuovi insediamenti tra i punti all’esame del Consiglio regionale.

Il consigliere Roberto Arboscello (Pd) ha chiesto alla Giunta se il sito sia adatto come possibile localizzazione dell’insediamento di un impianto di termovalorizzazione, alla luce delle problematiche ambientali ancora irrisolte e delle criticità evidenziate nella nota del CTU del 2022, in particolare per quanto riguarda l’area A2, configuranti la presunta inidoneità a qualsiasi utilizzo.

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