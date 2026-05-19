Borghetto, Metani eroe del playout di andata: parato un rigore pesantissimo

Cisano sul Neva. Il Borghetto si giocherà il playout di ritorno con due risultati su tre e meriti particolarmente importanti sono di Florian Metani. Il portiere granata ha parato un rigore all’80’ che avrebbe probabilmente indirizzato la sfida più dalla parte del Cisano.

“Doevamo sfruttare qualche occasione in più, essere un po’ più tranquilli, ma alla fine va bene così. Ci teniamo stretto il pareggio, poteva andare peggio – ha dichiarato nel post partita -. Non è stato facile perché comunque c’era paura, però è andata bene”

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