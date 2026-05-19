Chiavari: domani l’arrivo del Giro, tempi e chiusure dettate dalla Prefettura

Quanto rende in immagine e in soldoni il solo arrivo di una tappa del Giro d’Italia a Chiavari? Difficile capirlo. Nonostante la “corsa rosa” rappresenti da sempre una festa, buona parte dei chiavaresi protesta per le restrizioni alla circolazione. Troppe imposizioni riguardo ai divieti di sosta e di transito per troppe ore prima e dopo l’arrivo della carovana e dei ciclisti. Domani parte della città sarà paralizzata. Le proteste sono significative. Le misure tuttavia sono prese dalla Prefettura di Genova in tutti ei Comuni della Città metropolitana di Genova.

*****

» leggi tutto su www.levantenews.it