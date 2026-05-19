Come scegliere le scatole per spedizioni: la guida per chi gestisce un e-commerce

Nel settore e-commerce, il packaging è diventato molto più di un semplice contenitore. Una scatola scelta in modo errato, infatti, può aumentare i costi logistici, compromettere la protezione dei prodotti e incidere negativamente sull’esperienza del cliente, già dal momento della consegna.
Per questo, scegliere gli imballaggi per e-commerce più adatti richiede attenzione a diversi aspetti: dimensioni, resistenza, ottimizzazione dei costi e affidabilità. Dettagli che, soprattutto per chi gestisce volumi elevati, possono fare una differenza concreta sull’efficienza operativa e sulla percezione del brand.