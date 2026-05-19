Ex Cava Filippi, opposizione: “Preoccupati per il progetto dell’invaso di Comune e Canale Lunense”

“Esprimiamo preoccupazione riguardo al progetto del Comune di Castelnuovo Magra e del Canale Lunense, che prevede la realizzazione di un imponente invaso all’interno del comprensorio dell’ex-Cava Filippi. Si parla di una struttura da circa 140.000 metri cubi: un’opera dalle dimensioni enormi di cui si discute da tempo, ma sulla quale non è mai stata fatta reale chiarezza in termini di caratteristiche costruttive, gestionali, e soprattutto di impatto ambientale sul futuro parco”. Così in una nota i consiglieri di opposizione Micocci, Tonelli, Favini e Ambrosini, che proseguono: “Pur non mettendo in discussione la necessità di potenziare la rete irrigua per l’agricoltura o di creare casse di laminazione per la sicurezza del territorio, temiamo che un intervento così invasivo possa compromettere l’obiettivo più importante per l’area dell’ex-Fornace: la creazione di un parco pubblico per la cittadinanza. Il lago esistente è infatti una componente naturalistica fondamentale che non può essere sacrificata in favore di un bacino artificiale cintato da alte sponde, probabilmente in cemento armato. Il rischio concreto è che lo specchio d’acqua perda ogni funzione ricreativa e ambientale, diventando un’area a uso esclusivo del Canale Lunense e privando i cittadini di oltre 50.000 metri quadrati di verde, ridotti a una semplice striscia alberata difficilmente fruibile”.

I consiglieri aggiungono: “Oltre all’impatto paesaggistico e alla perdita di quella biodiversità oggi presente nel sito, l’operazione appare discutibile anche sotto il profilo patrimoniale. Non si comprende l’utilità di sottrarre alla comunità una delle aree più preziose del territorio per concederla in uso gratuito e garantito negli anni ad un ente terzo. Per queste ragioni, con l’obiettivo di fare luce sui dettagli tecnici e sollecitare un coinvolgimento della popolazione, finora ignorata dall’amministrazione, abbiamo depositato una formale richiesta di accesso agli atti del progetto. Contestualmente, abbiamo chiesto di poter effettuare un sopralluogo ispettivo per verificare le condizioni di degrado in cui versa l’ex-Fornace. È infatti urgente intervenire sulla zona prospiciente l’Aurelia, che continua a essere un ricettacolo di rifiuti e sterpaglie, una situazione critica che denunciamo da tempo e che richiede risposte immediate, prima ancora di procedere con nuove e impattanti cementificazioni”.

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