Fondi tagliati per la metropolitana, Fillea Cgil: “Sarebbe un danno enorme dopo anni di sacrifici”

Genova. “Un vulnus indelebile“. Così la Fillea Cgil, sindacato degli edili, definisce il decreto con cui il ministero dei Trasporti è pronto a definanziare il prolungamento della metropolitana da Canepari a Rivarolo e il secondo lotto della stazione Martinez.

“Con il taglio di 74 milioni di euro prospettato dal Mit – rimarca in una nota la Fillea Cgil – la Valpolcevera vedrebbe compromessa la mobilità pubblica e subirebbe un danno enorme dopo anni di sacrifici, ore infinite di code per raggiungere il posto di lavoro, scavi, polveri, rumore costante che hanno reso la vita degli abitanti del quartiere un inferno, specie per gli anziani e i più piccoli. Terralba a sua volta vedrebbe la realizzazione della sola fermata della stazione, senza il parcheggio di interscambio, senza collegamento pedonale, in sostanza usufruirebbe di un progetto incompleto. Per non citare che al momento non tutti i lavoratori precedentemente impiegati nel cantiere di Brin sono stati richiamati al lavoro nonostante l’impegno delle istituzioni”.

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