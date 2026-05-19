I traguardi intermedi del Giro? Se ne occupa lo spezzino Fausto D’Imporzano

È spezzino di Biassa l’unico rappresentante della provincia attualmente impegnato nell’organizzazione del Giro d’Italia. Si tratta di Fausto D’Imporzano, classe 1966, da ventisei anni figura di riferimento all’interno del gruppo RCS MediaGroup, dove oggi ricopre il ruolo di responsabile organizzativo e logistico di tutti i traguardi intermedi della corsa rosa. A lui spetta il compito di individuare le aree più idonee per gli sprint intermedi, dagli Intergiro ai traguardi brandizzati, seguendone allestimento, sicurezza e funzionalità sotto il profilo sportivo e televisivo. Un incarico delicato che rappresenta anche la naturale prosecuzione di una tradizione familiare: il padre Sergio D’Imporzano è stato infatti giudice internazionale di ciclismo e storico responsabile dell’Intergiro.

Nel tempo il ruolo di Fausto si è evoluto insieme al Giro, trasformandosi in una vera regia tecnica e logistica che accompagna ogni tappa della corsa. Un’esperienza riconosciuta anche in ambito federale, come dimostrato dal recente incontro a Corno alle Scale, sede di arrivo di tappa, con altri due spezzini protagonisti del ciclismo nazionale: Simone Mannelli, presidente del Collegio dei revisori dei conti della Federazione ciclistica italiana, e Corrado Cozzani, componente della Commissione mobilità sostenibile. “Fausto rappresenta una delle eccellenze spezzine del ciclismo – sottolinea Simone Mannelli – ed è sempre disponibile per il territorio, per le squadre e per le manifestazioni. La sua esperienza al Giro d’Italia rappresenta una risorsa preziosa anche per il movimento locale: un professionista competente, affidabile e capace di risolvere ogni problema con discrezione ed efficacia. È la dimostrazione concreta di come si possa lavorare ai massimi livelli senza perdere il legame con la propria città”.

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