Il Giro-E riparte da Savona: sport, sostenibilità e grandi campioni in città

Savona torna a tingersi di rosa. Giovedì 21 maggio la città ospiterà la partenza della 9ª tappa del Giro d’Italia E-Bike, la Savona – Novi Ligure, confermandosi ancora una volta protagonista di uno degli eventi sportivi più amati dal pubblico italiano. È la seconda volta in pochi anni che Savona accoglie una partenza del Giro E: già nel 2024 era stata infatti sede della tappa Savona – Andora.

Il Giro d’Italia E-Bike è l’evento cicloturistico che si svolge in contemporanea con il Giro d’Italia, utilizzando biciclette da corsa a pedalata assistita. Un’iniziativa che unisce sport, promozione del territorio e sensibilizzazione ai temi della mobilità sostenibile e della tutela ambientale.

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