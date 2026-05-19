Il nuovo Spezia ripartirà senza Verde, per cui si va verso la permanenza in Turchia

Il nuovo Spezia che nascerà nei prossimi mesi non avrà Daniele Verde tra i suoi protagonisti. Una notizia inattesa, soprattutto in questa fase di stagione e per lo stato contrattuale dell’attaccante campano, legato allo Spezia fino al giugno 2027, con un compenso che costerebbe alle casse del club di via Melara circa un milione di euro. Dopo aver passato gli ultimi sei mesi in prestito al Fatih Karagumruk, con cui ha raccolto otto presenze e una rete concludendo però la stagione con la retrocessione, l’ex numero 10 dello Spezia potrebbe prolungare la sua permanenza in Turchia, salutando definitivamente lo Spezia.

È quanto filtra da ambienti vicino al club turco, confermati anche in via Melara: la trattativa per un riscatto del giocatore è ben impostata, con la volontà di arrivare al traguardo per tutte le parti in causa. Al lavoro l’agente del calciatore, l’avvocato Claudio Parlato, che ha già una bozza di contratto con il club turco. Dallo Spezia il via libera totale per la conclusione dell’operazione, la prima in vista della sessione estiva di calciomercato. Importante per il club di via Melara rinunciare all’importante ingaggio del giocatore, che in ogni caso non avrebbe fatto parte dei piani di ripartenza della squadra. Giorni decisivi per chiudere per la cessione, già ben impostata e in procinto di concretizzarsi, che potrebbe rappresentare anche l’ultima operazione in seno allo Spezia per il diesse Stefano Melissano, al lavoro anche per concludere anzitempo il contratto di Szymon Zurkowski.

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