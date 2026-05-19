Il packaging è il primo touchpoint del brand: perché le aziende devono investire in scatole personalizzate

Oggi, il packaging ha smesso di essere un semplice elemento accessorio, legato soltanto alla spedizione o alla protezione dei prodotti. Sempre più aziende, infatti, considerano l’imballaggio come il primo punto di contatto fisico tra marchio e cliente, un dettaglio capace di influenzare percezioni, aspettative e riconoscibilità – già dal momento della consegna.

È proprio in questo scenario che scatole personalizzate, materiali e finiture assumono un ruolo strategico, soprattutto per i brand che puntano a distinguersi in un mercato sempre più competitivo, sia online che nel retail tradizionale.

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