In 250 lungo i sentieri per la Mangialonga tra gusto, natura e socialità: già si pensa alla seconda edizione

Grande successo per la prima edizione della Mangialonga spezzina che si si è svolta sabato scorso lungo un percorso collinare corrispondente all’Alta Via del Golfo. Le previsioni meteorologiche, negative fino a poche ore prima dell’evento, non hanno influito sull’esito positivo dell’evento infatti tutto si è svolto nel miglior modo possibile.

Una temperatura perfetta per l’escursionismo, un caldo sole e l’aria tersa hanno accompagnato i preliminari in piazza Europa, con la formazione dei vari gruppi di partecipanti: famiglie con bambini, ragazzi, giovani e anziani. Una moltitudine di circa duecentocinquanta persone, suddivise in otto gruppi distanziati tra loro, si è incamminata sul sentiero “Sotto le mura” Cai 224, guidata dagli accompagnatori titolati del Cai della Spezia, impegnati nel duplice compito di garantire la sicurezza e fornire supporto informativo ai partecipanti.

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