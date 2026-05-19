In piazzale Kennedy piantati i primi alberi del parco urbano: saranno 137. Apertura a fine giugno

Genova. Inizia a prendere forma il parco urbano di piazzale Kennedy. Nel grande spazio davanti al nuovo Palasport gli operai di Aster hanno iniziato a piantare nei “vasconi” interrati i primi dei 137 alberi che verranno sistemati nel primo lotto in completamento, finanziati con Pnrr.

In totale verranno messi a dimora quattro gelsi, 12 carrubi, 22 alberi di Giuda, 12 gingko biloba, 66 pini di Aleppo, 19 Flaso Pepe e due esemplari di jacaranda. Oltre agli alberi sono previsti circa 750 esemplari di arbusti e 4.000 di tappezzanti.

» leggi tutto su www.genova24.it