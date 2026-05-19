La chiesa di San Lorenzo in corsa ai Luoghi del cuore Fai: “Un simbolo del territorio che rischia di scomparire”

C’è anche la chiesa di San Lorenzo, edificio medievale che sorge isolato tra i boschi del Caprione, tra i beni che partecipano all’annuale censimento “I luoghi del cuore”, promosso dal Fai – Fondo per l’ambiente italiano. Un candidatura pubblicamente lanciata stamani a Villa Rezzola (bene Fai), a Pugliola, dalla Fondazione Pro Monte Caprione – affiancata dalla delegazione Fai spezzina -, ch intende realizzare un progetto di salvaguardia del sito, al quale certo farebbero gioco le risorse messe sul tavolo dal censimento Fai, che, oltre a premiare i primi tre beni classificati, dedica altresì un bando per possibili contributi (fino a 50mila euro) a quelli che raggiungeranno i tremila voti (San Lorenzo ha ad ora varcato i 500 ed è attorno alla ventesima posizione su scala nazionale).

“Il nostro è un progetto di studio e recupero della chiesa, diroccata e abbandonata da secoli, esistente da mille anni e forse più. Vogliamo fare il possibile per trovare i finanziamenti e le forze per indagarla e consolidarla, senza mutarne il fascino. Un grande risultato avere avuto la possibilità di inserirla nel censimento de I Luoghi del cuore. Un ringraziamento al Fai e a tutti gli altri enti che ci stanno supportando e alla famiglia De Biasi, che ci ha donato il bene”, ha detto Attilio Bencaster, presidente della Fondazione Pro Monte Caprione, aprendo l’iniziativa di fronte al pubblico raccoltosi presso Villa Rezzola, per la quale ha portato un saluto la responsabile Chiara Allegri. “Mi fa piacere essere qua oggi a dare un imprimatur a un’iniziativa molto bella, in un luogo meraviglioso. Non possiamo fare altro che dire grazie a tutti quelli che credono nel nostro bellissimo territorio”, ha detto Marinella Caporuscio Curre, capo delegazione del Fai spezzino. “Ringraziamo realtà come la Fondazione Monte Caprione, che colgono e capiscono l’opportunità che I Luoghi del cuore rappresentano per valorizzare un luogo, fare sapere che esiste, che ha un’identità e un valore, e che c’è una comunità che gli riconosce un significato non solo culturale ma anche affettivo”, ha aggiunto, sempre per il Fai, Emanuele Costamagna, responsabile regionale del ‘I Luoghi del cuore’, iniziativa che, ha sottolineato, “non è una gara dove uno vince e gli altri perdono: si può davvero vincere tutti, perché l’obiettivo è far sapere a tutti che questi luoghi esistono e hanno un valore. Quindi, se dalla provincia ne emergeranno altri, non dovrannno essere visti come concorrenti, ma come partner”.

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