“Mater Nullius” di Davide Ambrogio vince il Premio Nazionale Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana

Loano. È “Mater Nullius”, secondo album di Davide Ambrogio, pubblicato dall’etichetta francese Viavox, il disco vincitore della ventiduesima edizione del Premio Nazionale Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana, il più prestigioso riconoscimento per la musica di tradizione in Italia, assegnato ogni anno alla migliore produzione musicale di ambito folk da una giuria composta da oltre cinquanta giornalisti specializzati e studiosi. Sempre “Mater Nullius” si aggiudica anche il Premio Giovani, riservato a musiciste e musicisti under 35.

Davide Ambrogio sarà premiato a Loano in occasione della seconda edizione di RiGenerazioni – Tradizioni aumentate, festival diffuso dal 4 al 6 e dall’11 al 13 settembre, immersivo e partecipato, capace di saldare l’ascolto musicale con la scoperta del territorio (Loano, Balestrino, Boissano, Toirano), l’incontro tra generazioni e il dialogo tra linguaggi. Nato lo scorso anno come nuovo progetto del Premio Loano, il festival rafforza la sua vocazione di osservatorio privilegiato di musiche e musicisti che praticano i linguaggi della tradizione per sperimentare, per plasmare, con libertà espressiva, nuove musiche inedite. L’obiettivo è dimostrare che la musica di tradizione può essere una forma d’arte d’avanguardia, capace di parlare alle nuove generazioni e di interpretare la complessità del presente.

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