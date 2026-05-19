Morto dopo 80 dosi di insulina anziché 8, la consulente dell’accusa: “Le infermiere dovevano controllare la glicemia”

Genova. Mentre il medico e l’infermiera che somministrarono per errore 80 dosi di insulina invece di 8 a un 70enne che era morto nel gennaio del 2022 all’ospedale Galliera sono in attesa della fissazione dell’udienza con cui sceglieranno tra patteggiamento e abbreviato, è in corso il processo davanti alla giudice Elisa Centore per le tre infermiere non direttamente responsabili di quell’errore ma che succedendosi nel reparto secondo la pm Daniela Pischetola avrebbero dovuto accorgersi che qualcosa non andava in quel paziente.

Oggi in aula sono stati sentiti tutti i consulenti tecnici, a partire dal medico legale Camilla Tettamanti, consulente dell’accusa. Secondo Tettamanti nonostante non esista un protocollo o linee guida che prescrivano l’obbligo di controllo glicemico se la somministrazione dell’insulina è motivata da iperpotassemia, come nel caso del paziente deceduto, esiste comunque uno studio in letteratura secondo il quale quel controllo “di fronte a uno stato soporoso” doveva essere effettuato. E anche le infermiere, pur in assenza di una disposizione del medico, avrebbero potuto effettuare di iniziativa.

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