Nuovo Ferraris, Confcommercio e Civ sulle barricate: “10mila mq di negozi faranno esplodere la bolla di Marassi”

Genova. “Confcommercio e la Consulta dei CIV, a nome degli imprenditori genovesi del commercio e dei pubblici esercizi, anche alla luce delle recenti notizie stampa lanciano un allarme sul progetto di restyling dello stadio Luigi Ferraris di Genova. I 10.000 metri quadrati previsti per attività commerciali e di somministrazione all’interno dell’impianto non sono un’opportunità ma una minaccia diretta alla sopravvivenza del tessuto sociale ed economico del quartiere”.

Con queste parole inizia il comunicato stampa diffuso questa mattina da Confocommercio che lancia un vero e proprio grido d’allarme per le conseguenze che potrebbe avere il nuovo assetto commerciale restituito dal futuro restyling dello stadio Luigi Ferraris per il tessuto commerciale del quartiere di Marassi. E non solo.

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