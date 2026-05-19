Passa il Giro d’Italia: a Sarzana chiuse Aurelia e Variante, soppresse linee Atc verso il resto della Val di Magra

Il passaggio del Giro d’Italia a Sarzana comporterà, oltre alla chiusura delle scuole, anche modifiche temporanee alla viabilità cittadina nella giornata di domani, mercoledì 20 maggio. Il Comando della Polizia Locale ha infatti emanato un’ordinanza per disciplinare circolazione e sosta in occasione dell’undicesima tappa dell’edizione 109 della corsa rosa, la Porcari-Chiavari, che attraverserà la Val di Magra nelle ore centrali della giornata. Il provvedimento si è reso necessario per garantire la sicurezza degli atleti, degli spettatori e degli operatori impegnati nella manifestazione, considerato anche il notevole impatto previsto sulla mobilità urbana. Secondo quanto disposto dalla Prefettura della Spezia, la sospensione della circolazione scatterà due ore e trenta minuti prima del passaggio della corsa lungo l’intero tracciato interessato.

Nel dettaglio, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata dalle ore 9 alle ore 14.30 del 20 maggio lungo le strade interessate dal percorso di gara. Le limitazioni riguarderanno l’Aurelia lato Pisa e la Variante Aurelia. Scatterà inoltre il divieto di circolazione per tutti i veicoli dalle ore 11.30 fino al passaggio dell’ultimo concorrente, identificato dal cartello di “fine gara”, o comunque fino al termine delle esigenze organizzative. Durante la sospensione della circolazione sarà vietato il transito dei veicoli non autorizzati al seguito della corsa, così come la sosta lungo il percorso. Non sarà inoltre consentito ai pedoni e ai mezzi attraversare o immettersi sulle carreggiate interessate dal passaggio dei ciclisti. I veicoli provenienti da strade laterali dovranno fermarsi alle intersezioni attenendosi alle indicazioni delle forze dell’ordine e dei volontari dell’organizzazione. Le limitazioni non si applicheranno ai mezzi delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, ai veicoli di soccorso sanitario e ai mezzi autorizzati dall’organizzazione del Giro d’Italia.

Ma il passaggio della Corsa Rosa avrà inevitabili ripercussioni anche sul trasporto pubblico che, come informa ATC dalle 12:00 alle 15:00 subirà queste modifiche: Linea 22 direzione Arcola via Termo soppresso. Linea L direzione Lerici regolare. Linea L direzione Fossitermi limitata a Stazione Fs. Linea S direzione Lerici/Sarzana limitata a Romito. Linea S direzione Fossitermi limitata a Stazione fs. Linea P direzione Sarzana/Casano transita V.Carducci-S.Stefano M. limitata a Sarzana Linea P direzione Portovenere da Sarzana transita S.Stefano V.Carducci e regolare. Le linee extraurbane da Sarzana per Battifollo, Marinella, Fiumaretta, Ameglia, Montemarcello, Trebbiano, Arcola, Casano, Castelnuovo, Carrara, sono soppresse.