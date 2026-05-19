Polpo di Rapallo, parte esposto alla Soprintendenza sulla fontana storica

Rapallo. Un intervento di riqualificazione urbana che si trasforma in un caso politico. Al centro della polemica vi è la storica fontana di San Francesco, celebre per la scultura del “Polpo” realizzata dall’ artista Italo Primi. Quello che l’amministrazione comunale ha presentato come un necessario restauro o un ammodernamento dell’area, si sarebbe in realtà configurato, secondo i documenti ufficiali, come una vera e propria demolizione dell’opera originaria nella sua integrità compositiva.

A sollevare il caso è Andrea Carannante, consigliere comunale di opposizione, il quale ha inoltrato un esposto urgente e formale alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per il territorio. L’atto punta il dito contro la parcellizzazione e la distruzione dell’impianto monumentale originario, di cui sarebbe stata preservata unicamente la celebre componente bronzea, estrapolandola dal suo contesto monumentale d’elezione.

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