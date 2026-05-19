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Polpo di Rapallo, parte esposto alla Soprintendenza sulla fontana storica

Polpo di Rapallo, parte esposto alla Soprintendenza sulla fontana storica

fontana polpo rapallo

Rapallo. Un intervento di riqualificazione urbana che si trasforma in un caso politico. Al centro della polemica vi è la storica fontana di San Francesco, celebre per la scultura del “Polpo” realizzata dall’ artista Italo Primi. Quello che l’amministrazione comunale ha presentato come un necessario restauro o un ammodernamento dell’area, si sarebbe in realtà configurato, secondo i documenti ufficiali, come una vera e propria demolizione dell’opera originaria nella sua integrità compositiva.

A sollevare il caso è Andrea Carannante, consigliere comunale di opposizione, il quale ha inoltrato un esposto urgente e formale alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per il territorio. L’atto punta il dito contro la parcellizzazione e la distruzione dell’impianto monumentale originario, di cui sarebbe stata preservata unicamente la celebre componente bronzea, estrapolandola dal suo contesto monumentale d’elezione.

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