Pronto soccorso, Giordano (M5s): “Decessi mentre i pazienti non riescono a chiedere aiuto”. Bucci: “Inaccettabile”

Genova. Al pronto soccorso del San Martino, con le barelle “in coda come all’uscita di un’autostrada” avvengono decessi “di cui gli operatori sanitari non si rendono neanche conto, perché non c’è nessuno che possa urlare che il paziente sta male“. È la denuncia portata oggi in consiglio regionale da Stefano Giordano, consigliere del M5s, in risposta all’assessore alla Sanità Massimo Nicolò sul tema del boarding, pazienti che attendono giorni in barella prima di essere ricoverati nei reparti.

“Con le barelle una dietro l’altra all’interno dei corridoi, gli infermieri e gli operatori sanitari non hanno più una mano da parte dei pazienti perché non ci sono campanelli di allarme per chiedere assistenza, e quindi l’unica soluzione è che il paziente vicino al paziente chiami gli operatori sanitari – ha spiegato Giordano -. Queste sono le macerie che avete lasciato nelle aree di emergenza”.

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