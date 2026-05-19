Rapallo dichiara guerra agli sversamenti fognari; incontro con Iren e Ireti

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo
Si è tenuto questo pomeriggio, presso la sede municipale, un importante tavolo tecnico operativo convocato dal sindaco, Elisabetta Ricci, a seguito della riunione avvenuta nei giorni scorsi con i vertici di Iren, per affrontare in modo definitivo e strutturale il problema degli sversamenti della rete fognaria nello specchio acqueo cittadino, rimediando così ai divieti temporanei di balneazione che colpiscono il litorale, danneggiando l’immagine della città.