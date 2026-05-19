Rapallo: “Forum turismo, apprezzato intervento di Ultranet”

Da Angiolino Barreca
Nel convegno di venerdì scorso organizzato dall’Ente Nazionale del Turismo (Enit) molto apprezzato è stato l’intervento della Ultranet Srl, società leader nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione, di proprietà della famiglia Sangiovanni, com’è noto titolare anche di strutture ricettive a Milano, a Rapallo, in Piemonte ed in Toscana. Ultranet dispone in proprietà di circa 13.000 km di fibra di ultima generazione che attraversa l’intera penisola, isole comprese. Senza connessione ultramoderna e ultra veloce sarebbe, infatti, impossibile l’attuazione di qualsiasi politica di promozione turistica, della gestione dei flussi e della gestione delle presenze e non solo in questo settore, ma in ogni altro dell’economia italiana e dei servizi pubblici.
Ultranet, tra l’altro, è la società che ha realizzato la connessione del cavo sottomarino ‘sbarcato’, in quanto proveniente dall’Asia e dall’America, a Genova. Trattasi del collegamento del cavo Blu Med con il Nord Italia, preludio per l’estensione della rete a tutto il Nord Europa.
Ultranet, tra l’altro, è la società che ha realizzato la connessione del cavo sottomarino ‘sbarcato’, in quanto proveniente dall’Asia e dall’America, a Genova. Trattasi del collegamento del cavo Blu Med con il Nord Italia, preludio per l’estensione della rete a tutto il Nord Europa.
Foto: insieme alla Presidente dell’Enit, Alessandra Priante, i fratelli Maria Rosaria e Francesco Sangiovanni)