Rapallo: il Sociale di Camogli gestirà la stagione estiva a Villa Tigullio

A Rapallo la stagione estiva a Villa Tigullio, sarà gestita dalla “Fondazione Teatro sociale di Camogli” che ha già ottenuto, con la direzione artistica del Maestro Giuseppe Acquaviva, Sovrintendente del Sociale, il successo della prima stagione al riqualificato Teatro delle Clarisse. La stagione estiva inizia con giugno e sarà presentata ufficialmente nel corso di una conferenza stampa. L’altra location di Rapallo, i ruderi del monastero di Valle Christi, sarà teatro di iniziative di associazioni locali.

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