Sestri: un progetto pilota, “L’Olio Parlante degli Olivicoltori Sestresi”

Da Marco Cusinato (Presidente Cooperativa Olivicoltori Sestresi) e Antonella Riccardi (Ideatrice di PassionEvo – Il Grand Tour dell’Olio)
Conferenza stampa di presentazione de “L’Olio Parlante degli Olivicoltori Sestresi”, un progetto pilota nato dalla collaborazione tra Cooperativa Olivicoltori Sestresi e “PassionEvo – Il Grand Tour dell’Olio”, podcast dedicato alla cultura dell’olio extravergine di oliva.
L’iniziativa nasce da un’idea semplice: trasformare bottiglie e lattine d’olio in strumenti di racconto.