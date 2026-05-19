“Siamo nati per camminare”, premiati i bambini vincitori della seconda edizione: oltre 4mila partecipanti

Genova. Per due settimane, una doppia “sfida”: ad andare il più possibile in classe senza inquinare e a disegnare, su carta, le emozioni provate durante i percorsi casa-scuola, rappresentando in maniera creativa ciò che veniva percepito dai propri sensi.

Grande festa questa mattina al Teatro Stradanuova per la premiazione delle scuole (primarie, dell’infanzia e nidi) e delle classi vincitrici della 2^ edizione genovese di “Siamo nati per camminare”, il progetto-gioco di mobilità sostenibile e scolastica ideato e curato dall’associazione Genitori Antismog in collaborazione con Comune di Genova e ATS Liguria-ASL3, con il sostegno di Pirelli, Decathlon, Dinamic Gym e Cooperativa sociale Il Laboratorio.

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