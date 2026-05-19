Spiagge, a Borgio Verezzi chiuse le domande per l’assegnazione: 18 offerte per 13 concessioni

Borgio Verezzi. 18 domande per 13 concessioni balneari: prosegue a Borgio Verezzi il percorso del Comune sulle gare e sul cronoprogramma per l’assegnazione delle spiagge. Il termine per la presentazione delle offerte è ufficialmente chiuso.

“Preparare e concretizzare le gare per le concessioni balneari – spiega il sindaco Renato Dacquno – significa gestire un passaggio epocale bilanciando le direttive europee sulla concorrenza con la tutela del lavoro, delle tradizioni familiari e del valore storico delle imprese. Ognuno degli interessati vive con attenzione questa profonda evoluzione che mette insieme stop alle proroghe, scadenze e tutela degli investimenti. Una evoluzione che non è solo burocrazia, ma opportunità per ridefinire l’identità delle spiagge mettendo insieme accoglienza ed esperienza, lavoro e famiglia, sviluppo e nuove opportunità. Un passaggio complicato per tutti”.

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