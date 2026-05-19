Stillitano conferma: “Giovedì in Italia”. Ora le decisioni per la ripartenza dello Spezia

“Giovedì torno in Italia”. Charlie Stillitano scioglie anche gli ultimi dubbi e stabilisce la data del suo arrivo alla Spezia per dare finalmente il via alla ripartenza dello Spezia targato 2026-2027. Il presidente del club di via Melara sarebbe dovuto rientrare già a inizio settimana, ma ha prolungato la permanenza negli Stati Uniti per continuare il confronto con il proprietario Thomas Roberts. Giorni di analisi e riflessioni, necessari per rivedere gli errori commessi nell’ultima stagione e impostare le basi del nuovo progetto tecnico e societario.

Al suo arrivo, Stillitano lavorerà per diversi giorni nella sede spezzina, senza escludere poi una tappa a Milano, diventata negli ultimi mesi una sorta di centro operativo parallelo del club. È lì che potrebbero andare in scena i primi incontri con i dirigenti candidati a guidare la nuova fase dello Spezia, anche se al momento non risultano ancora contatti ufficiali. Prima delle nuove nomine, però, andranno sciolti i nodi interni: dalla possibile separazione con il direttore sportivo Stefano Melissano e con l’allenatore Luca D’Angelo, fino alla posizione dell’amministratore delegato Andrea Gazzoli, destinato invece alla conferma. Solo dopo arriveranno le scelte per il futuro, con l’obiettivo di definire il nuovo assetto entro l’inizio di giugno.

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