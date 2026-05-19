Taglio degli alberi, il centrodestra chiede “trasparenza”: il 5 giugno commissione

Genova. Il tema del taglio degli alberi, e in particolare il caso dei pini di corso Podestà, al centro del dibattito di oggi in consiglio comunale con un articolo 55 presentato da Fratelli d’Italia. Nicholas Gandolfo ha illustrato il documento con cui si è ribadita la necessità di fare chiarezza sull’intervento di messa in sicurezza oggetto anche di un’indagine da parte della procura: “Non vogliamo insegnare niente a nessuno ma poi ogni volta arriva la morale sul fatto che noi non siamo per la partecipazione e l’ascolto, in questo momento, rispetto al passato, ci sembra che anche nei confronti dei comitati le parti siano invertite”. Alla fine della discussione si è capito che il 5 giugno si terrà una commissione consiliare sul tema.

Gli esponenti della minoranza che hanno preso parola hanno tutte puntato il dito sulla giunta e sull’assessora al Verde Francesca Coppola: “Spero non passi alla storia come fitocida visto che gli alberi abbattuti in città sono innumerevoli”, le parole del capogruppo di Forza Italia Mario Mascia. Alessio Bevilacqua, Lega, ha ricordato: “Quando lei, assessora, era consigliera di opposizione per Avs in municipio si oppose al progetto di riqualificazione di corso Podestà presentato durante il governo Bucci”. Anche Lorenzo Pelleranno (Noi Moderati) ha stressato l’accento su “un cambio di approccio nella gestione del verde nel passaggio dall’opposizione al governo”.

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