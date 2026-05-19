Tassa sugli imbarchi, il centrosinistra contro Paroli: “Fa gli interessi di Bucci e degli armatori”

Genova. Il presidente dell’Autorità portuale di Genova e Savona Matteo Paroli nel mirino del centrosinistra dopo che Palazzo San Giorgio ha deciso di costituirsi in giudizio contro il Comune sposando il ricorso al Tar di armatori, agenti marittimi, compagnie e Stazioni Marittime per cancellare la tassa sugli imbarchi. Una mossa resa particolare dal fatto che, solo due settimane prima, l’Ente avesse chiesto al tribunale di rigettare il ricorso definendolo “infondato”.

“Paroli trascina un ente pubblico nell’agone politico per difendere interessi di parte. Un atto irresponsabile nei confronti della città e dei cittadini”, dichiarano in una nota congiunta Francesco Tognoni e Davide Natale, rispettivamente segretario provinciale genovese e segretario regionale del Pd.

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