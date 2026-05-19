Termovalorizzatore, Giampedrone: “Se nessuno darà il consenso possibile accordo con un’altra Regione”

Genova. Per realizzare il termovalorizzatore in Liguria servirà il consenso dei sindaci dei territori interessati: “Se quel consenso non ci sarà, quella zona non verrà individuata”. Lo ha confermato l’assessore all’Ambiente Giacomo Giampedrone rispondendo a Roberto Arboscello (Pd) e Jan Casella (Avs) in consiglio regionale.

Ma poi Giampedrone ha aggiunto: “Se non ci sarà nessun consenso, decideremo che cosa fare. O decidiamo di applicare la norma vera e propria, cioè andare senza il consenso del sindaco, ma non è quello che noi vogliamo, oppure decideremo di fare un accordo di lungo periodo con qualche Comune fuori regione, rimanendo però consapevoli che faremo pagare centinaia e centinaia di euro in più ai nostri concittadini liguri. E faremo felice un’altra regione che si è fatta gli impianti e che, grazie anche alle 240mila tonnellate di rifiuti della Liguria, riesce a far pagare meno i loro concittadini. Penso a Brescia, Torino, Piacenza, Parma. Spero che ci sia chiarezza su questo”.

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