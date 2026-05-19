Termovalorizzatore, “Uniti per la Provincia”: “Qual è la posizione del presidente Olivieri?”

Savona. Termovalorizzatore in Valbormida, il gruppo di minoranza “Uniti per la Provincia di Savona” presenta un’interrogazione per conoscere la posizione del presidente.

“I sottoscritti consiglieri provinciali Rodolfo Mirri, Marisa Ghersi, Marco Lima e Massimo Niero, interrogano il Presidente della Provincia di Savona in merito alla posizione della Provincia sul progetto di realizzazione di un termovalorizzatore in Valbormida. Poichè è in discussione la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio della Valbormida, tema di forte rilevanza ambientale, economica e sociale per le comunità locali; tutti i Sindaci (19) dei Comuni della Valbormida hanno espresso preoccupazioni e contrarietà rispetto a tale progetto; risulta che il Presidente della Provincia di Savona, nella sua veste di Sindaco del Comune di Calizzano, abbia sottoscritto una lettera con cui si esprime contrarietà alla realizzazione del termovalorizzatore”.

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