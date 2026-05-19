Tragedia delle Maldive, la ricerca dei corpi continua: inchiesta per omicidio colposo

Liguria. “Sono distrutto, ho saputo adesso dalla tv che hanno ritrovato Monica e Chicco, non ho le forze per dire nulla. Devo solo cercare di resistere, perché c’è mio figlio Matteo che ha vent’anni”. Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia ha risposto così all’Ansa non appena è venuto a conoscenza del recupero, da parte del team di speleosub di Dan Europe, dei corpi di sua moglie, professoressa, e del neolaureato in biologia dell’Università.

Le salme sono state recuperate nella cavità più profonda della grotta di Dhekunu Kandu. L’intervento ha visto la collaborazione di decine di persone tra marina militare maldiviana, polizia locale e squadre mediche oltre agli speleosub finlandesi parte di Dan Europe, organizzazione internazionale che si occupa di sicurezza e prevenzione in ambito subacqueo. “Nel corso dell’operazione, il team ha effettuato nuovamente un’immersione all’interno del sistema di grotte utilizzando attrezzature avanzate, tra cui rebreather, DPV (scooter subacquei) e sistemi di supporto vitale ridondanti – spegano da Dan Europe – il team finlandese di recupero ha trasportato con successo due delle vittime dall’interno della grotta fino a circa 30 metri di profondità, dove i team maldiviani di recupero, operando in gruppi coordinati a profondità intermedie, hanno completato il trasferimento fino alla superficie”.

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