Una chiesa per il Paradiso, il carcere per il Purgatorio, le cave per l’Inferno: tre tappe dedicate all’esegesi della Divina Commedia

Il comitato spezzino della Società Dante Alighieri propone un’inedita trilogia esegetica dedicata alla Commedia, che vedrà la divulgazione dell’opera cantica per cantica, selezionando per ogni tappa tre canti celebri all’interno di altrettanti contesti fortemente simbolici: una chiesa per il Paradiso, il carcere per il Purgatorio e le cave estrattive per l’Inferno. Il primo appuntamento, dedicato al Paradiso, si terrà venerdì 22 maggio, a partire dalle 16:00, nella cornice della Parrocchia dei SS. Giovanni e Agostino della Spezia. Dopo il saluto di apertura del parroco don Luca Palei, direttore della Caritas dioceana, la parola passerà al prof. Egidio Banti per una lectio magistralis in cui l’ex parlamentare, filosofo e critico letterario relazionerà sui Canti XI e XII del Paradiso, analizzando gli ordini mendicanti francescano e domenicano e la specularità dei loro santi fondatori, Francesco e Domenico. L’intervento approfondirà la visione ecclesiologica dantesca, fondata sulla complementarietà dei due santi e sul ruolo provvidenziale dei rispettivi ordini nella renovatio della Chiesa del XIII secolo. Seguirà un approfondimento teologico a cura della prof.ssa Chiara Serreli. Studiosa di scienze religiose, condurrà l’analisi interpretativa e dottrinale della celebre Preghiera alla Vergine (Paradiso XXXIII, 1-39), esito lirico di assoluto pregio estetico-formale il cui focus verterà sulla densità spirituale dell’orazione di San Bernardo e sulla sua successiva ricezione istituzionale all’interno della Liturgia Horarum di rito romano. Conclusioni poi affidate al presidente della Dante Alighieri spezzina, dott. Carlo Raggi, a cui spetterà il compito di tracciare una sintesi dell’incontro e di illustrare le successive tappe metodologiche del progetto.

“Attraverso questa operazione, la Dante della Spezia riafferma la propria missione di presidio scientifico e filologico, dimostrando come la parola dantesca mantenga inalterata la sua forza euristica se posta in dialogo con le complessità del tessuto sociale e urbano contemporaneo – osservano dal sodalizio promotore -. Dopo l’elevazione trascendente del Paradiso in chiesa, la rassegna toccherà la dimensione della penitenza e della speranza del Purgatorio all’interno della casa circondariale, per poi concludersi nella durezza materica dell’Inferno, ambientato nel suggestivo scenario delle cave di estrazione. La cittadinanza è invitata a partecipare”.

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