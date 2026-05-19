Valentina Giuntoli si conferma nella pistola a 10 metri in vista degli Italiani di Roma

Buon rendimento dei tiratori del Tiro a Segno Nazionale della Spezia nella tappa delle qualificazioni ai prossimi Campionati Italiani, in programma a Roma a settembre, svoltasi presso la sua sede a Sarzana. In gran evidenza come in fondo era nei pronostici i vari Valentina Giuntoli e Patrick Baruzzo, Debora Allocca e Giacomo Ribolla, senza scordarsi di tutti gli altri.

Ma andiamo con ordine. Nella categoria Donne si impone nella specialità della pistola a 10 metri la campionessa italiana Valentina Giuntoli nel gruppo Super A, mentre nel gruppo A vince Deborah Allocca (bronzo a squadre come la Giuntoli agli ultimi Campionati Nazionali) e nel gruppo B Viola Agostinelli, seguita da Elisa Badiale. Terzo posto di Manuele Signorini nella categoria Master Uomini.

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