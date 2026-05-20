Alassio, torna il campo solare: iscrizioni aperte dal 25 maggio

Alassio. Torna anche per l’estate 2026 ad Alassio il “Campo Sole”, il servizio estivo comunale promosso dall’Assessorato alle Politiche Scolastiche e rivolto ai bambini dai 3 tre anni compiuti al momento dell’accesso al servizio Campo Sole a quelli nati entro il 31.12.2013, con almeno uno o entrambi i genitori lavoratori, a seconda della situazione familiare.

Il campo estivo si svolgerà in spiaggia e nelle strutture scolastiche nei mesi di luglio e agosto e comprende attività ludiche, educative, motorie, di animazione e uscite didattiche. Durante lo svolgimento di tutto il campo solare i bambini saranno affidati a personale qualificato che si occuperà di coordinare le attività in programma e di vigilare sui minori. I partecipanti al campo estivo potranno usufruire del servizio di mensa, e, previa espressa richiesta, del servizio trasporto, entrambi compresi nella quota mensile. Le attività avranno sede nel plesso Ollandini, sito in via Gastaldi, e si svolgeranno dal lunedì al sabato dalle ore 7:45 alle ore 16:45 circa.

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