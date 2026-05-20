“Ascoltare i giovani per comprendere il disagio”: alla Spezia un incontro dedicato al benessere emotivo

Comprendere i segnali del disagio giovanile e trasformare l’ascolto in uno strumento di cura e crescita. È questo l’obiettivo dell’incontro “Quando il sintomo è un messaggio e l’ascolto è la cura”, in programma alla Sala Dante della Spezia. L’iniziativa vuole offrire strumenti e spunti di riflessione per interpretare in modo più consapevole i cambiamenti emotivi e comportamentali dei più giovani, promuovendo una cultura psicologica accessibile e attenta ai bisogni dell’età evolutiva. L’appuntamento, previsto per venerdì 22 maggio alle 20.30, rappresenta il secondo momento di un percorso culturale e formativo promosso dal Centro di Ascolto Caritas, con il patrocinio del Comune della Spezia e il sostegno di Fondazione Carispezia. Il progetto prosegue il lavoro avviato lo scorso anno con l’incontro “I giovani oggi: tra desiderio e paura del futuro”, che aveva visto confrontarsi i professori Fabio Celi e Roberto Mazza insieme al dottor Andrea Russo sul tema del dialogo tra generazioni e delle difficoltà vissute dagli adolescenti. Quest’anno il focus sarà ancora più centrato sulla comprensione del disagio e dei messaggi nascosti dietro sintomi, atteggiamenti e comportamenti che spesso rappresentano richieste di aiuto. A intervenire saranno il dottor Fabio Celi, docente universitario e psicoterapeuta, la dottoressa Francesca Ferraguzzi, psicoterapeuta e vicedirettrice APF, e il dottor Andrea Russo, psicoterapeuta. L’incontro si rivolge a genitori, insegnanti, giovani adulti, medici, professionisti sanitari e a tutti coloro che desiderano approfondire i temi legati al benessere psicologico dei giovani. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. La prenotazione è obbligatoria inviando una mail all’indirizzo ascoltoscuola.sp@gmail.com.