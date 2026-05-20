Chiavari: festa e emozione, l’abbraccio da brividi della città al Giro d’Italia

Grande festa a Chiavari per l’arrivo del Giro d’Italia. Migliaia le persone scese in strada per assistere al passaggio degli atleti, che hanno attraversato tutta la città, dal centro – passando anche per il Caruggio – fino al lungomare. La tappa, che ha visto la vittoria del venezuelano Narváez, è stata accolta da una città interamente tinta di rosa e emozionata alla vista di un evento così importante attraversare le proprie vie in mondovisione.

I festeggiamenti sono iniziati nel primo pomeriggio con il Giroland in piazza Roma e la carovana sul lungomare, che ha intrattenuto il pubblico in attesa dei ciclisti. Già a partire dalle ore 15:00 le transenne sono state prese d’assalto da un pubblico di tutte le età, dagli appassionati storici alle famiglie con bambini.

» leggi tutto su www.levantenews.it