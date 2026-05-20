Convegno della guardia di finanza su Ai e cybersecurity, Bucci: “Fiduciosi di ospitare la gigafactory”

Genova. “Aspettiamo notizie dal ministero, speriamo di sapere qualcosa tra sei mesi al massimo, la candidatura della nostra regione, con Liguria Digitale come capofila e migliaia di aziende e soggetti che aderiscono al progetto di ospitare una delle gigafactory europee è solida e siamo fiduciosi”.

Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci in occasione del convegno su Ai e cibersecurity organizzato dalla guardia di finanza con il patrocinio di Comune, Regione e Unige, e ospitato nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi. “Ci sono ovviamente altri candidati – dice Bucci – siamo alleati con la Lombardia, con la Puglia e con un paio di altre situazioni dove c’è Leonardo, ma siamo molto siamo in buona posizione. Vogliamo essere dentro il sistema perché questo consentirà anche di avere una ricaduta dal punto di vista dell’investimento privato che alla fine diventa ricaduta economica e occupazionale per la città e per la regione”.

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