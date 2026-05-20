Decreto Sicurezza, a Loano un gazebo informativo con i militanti di Fratelli d’Italia

Loano. Fratelli d’Italia Loano organizza un gazebo informativo dedicato al “Decreto Sicurezza” e alla campagna tesseramento del partito. L’appuntamento è in programma venerdì mattina, dalle 9 alle 12.30, in piazza Rocca a Loano.

Nel corso della mattinata militanti e rappresentanti del circolo cittadino saranno a disposizione dei cittadini per illustrare i contenuti del provvedimento nazionale in materia di sicurezza e per fornire informazioni sulle attività del partito a livello locale e nazionale.

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