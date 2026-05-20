DesTEENazione chiama a raccolta le società sportive per organizzare incontri durante l’estate

Lo spazio multifunzionale DesTEENazione promuove, nei mesi di maggio, giugno e luglio, un ciclo di incontri dedicati alla scoperta delle realtà sportive del territorio, partendo direttamente dagli interessi e dai desideri espressi dai ragazzi e dalle ragazze. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire agli adolescenti l’opportunità di conoscere da vicino le diverse discipline sportive presenti sul territorio, con un’attenzione particolare anche agli sport meno conosciuti, ma ricchi di valori, esperienze e occasioni di crescita personale.

Lo sport rappresenta infatti un elemento fondamentale nello sviluppo dei giovani: favorisce il benessere fisico ed emotivo, aiuta a costruire relazioni, insegna il rispetto, l’impegno, la costanza e il lavoro di squadra. Coltivare una passione sportiva significa anche imparare a dedicare tempo ed energie a ciò che fa stare bene e permette di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Attraverso il progetto “DesTEENazione – Desideri in azione”, rivolto ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 ai 21 anni, si intende promuovere la partecipazione attiva dei giovani, valorizzandone talenti, interessi e capacità.

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