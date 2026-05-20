Escursionisti in difficoltà al Muzzerone e a Tellaro: arrivano Soccorso alpino e Vigili del fuoco

Doppio intervento di Soccorso alpino e Vigili del fuoco nella giornata di oggi in collaborazione con le Pubbliche assistenze locali.

Il primo soccorso è scattato per una donna belga di 58 anni che lungo il sentiero che porta dal Muzzerone a Campiglia si è procurata la distorsione di una caviglia. L’escursionista è stata medicata e stabilizzata quindi sistemata su barella e portata sulla strada. Da qui ha raggiunto l’ospedale della Spezia con l’ambulanza della Pubblica assistenza locale.

A seguire intervento nella zona di Tellaro qui un uomo lombardo di 78 anni è stato colto da malore pur senza perdere conoscenza lungo un sentiero. È stato raggiunto e stabilizzato. Poi è stato sistemato su barella e portato all’ ambulanza della Pubblica assistenza locale. Anche per lui è stato necessario il trasporto all’ospedale della Spezia.

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