Giro d’Italia, a Chiavari vince Narvaez. Festa di pubblico e colori sulle strade

Chiavari. Jhonatan Narvaez ha vinto l’undicesima tappa del Giro d’Italia Porcari – Chiavari. Il corridore della UAE Team Emirates -XRG ha tagliato per primo il traguardo del 107° arrivo del Giro in Liguria in corso Cristoforo Colombo in una volata a due con Enric Mas (Movistar Team). Come previsto la tappa è stata terreno di fughe e a essere determinanti sono state le salite e le discese tecniche con una caduta che ha determinato alcune posizioni. Per Narvaez si tratta della terza vittoria al Giro quest’anno. Terzo posto per Diego Ulissi, a 8 secondi, che ha vinto un’altra mini volata a tre su Harper e Vlasov.

Il racconto della tappa Porcari – Chiavari

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