Il Giro d’Italia attraversa la provincia di Savona: le decisioni dei sindaci sulle scuole

Savona. Il passaggio del Giro d’Italia nel savonese non comporterà soltanto modifiche alla viabilità della provincia (qui gli orari di passaggio della “carovana rosa” e le relative chiusure) ma avrà ripercussioni anche sull’attività degli istituti scolastici dei comuni attraversati dalla corsa.

Ogni amministrazione comunale sta predisponendo ordinanze apposite, ma in generale in ogni località le lezioni termineranno anticipatamente tra le 11 e le 12 circa, a seconda dell’orario in cui è previsto il passaggio della gara. Invece, le classi che era già previsto uscissero dopo le 14 non avranno alcuna variazione.

» leggi tutto su www.ivg.it