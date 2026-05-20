“Il pallone racconta”, giovedì al Guernica di Arcola presentazione del libro di Flavio Ciasca con Nicola Padoin

Si terrà domani pomeriggio, giovedì 21 maggio, alle 17.30, al circolo Arci Guernica del Ponte di Arcola la presentazione del libro di Flavio Ciasca “Il pallone racconta, storie di cronache di calcio”, una raccolta di interviste ai grandi del calcio con prefazione di Carletto Muraro, storica ala dell’Inter campione d’Italia del 1980.
Storie di vittorie epiche e di sconfitte altrettanto clamorose, storie di vita che rimbalza dentro il pallone: questa è da sempre la magia del calcio, lo sport più bello del mondo.