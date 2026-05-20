Io sono Stato: il progetto di Genova per il voto delle nuove generazioni vince un bando

Genova. Il progetto Io sono Stato del Comune di Genova è tra i vincitori del bando di Fondazione Compagnia di San Paolo Feste del Primo Voto, iniziativa nata per rafforzare la partecipazione democratica delle nuove generazioni e valorizzare il momento del primo voto come esperienza collettiva di cittadinanza attiva.

Il progetto, elaborato dalle Politiche giovanili di Palazzo Tursi, si rivolge ai giovani tra i 17 e i 25 anni ed è strutturato con partenariato tra il Comune di Genova, capofila, e la collaborazione e partecipazione del Forum del terzo settore Genova Ets, una rete di istituzioni scolastiche secondarie (Istituto tecnico dei trasporti e della Logistica Nautico e Aeronautico, Liceo statale Gobetti, Iss Vittorio Emanuele II-Ruffini, Liceo Linguistico Deledda, Ipsis Gaslini Meucci, Liceo classico D’Oria, Liceo artistico Klee Barabino).

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