Non solo Chiavari, il Giro d’Italia nella giornata del 20 maggio ha toccato anche Lavagna. I partecipanti, infatti, sono scesi da via dei Cogorno per attraversare poi il centro della città fino a piazza Cordeviola e Corso Buenos Aires per poi proseguire verso Chiavari per l’arrivo di tappa. Festa e musica per le strade di Lavagna, con le transenne piene di persone ad aspettare e accogliere la carovana, prima, e il Giro poi, che hanno potuto godere delle iniziative tra cui la presenza di un maxischermo e l’aperitivo organizzato dal Comune. Presenti anche, come da tradizione, gli sbandieratori.

The post Lavagna: entusiasmo e strade colorate di rosa per il passaggio del Giro d’Italia appeared first on LevanteNews.

» leggi tutto su www.levantenews.it