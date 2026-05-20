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Lavagna: Marco Paganini racconta il buon momento della sua casa editrice

Lavagna: Marco Paganini racconta il buon momento della sua casa editrice

Generico maggio 2026

Da Lavagna al Salone del Libro di Torino, con una doppia traiettoria che tiene insieme libreria, casa editrice e presenza in fiera. Marco Paganini, lavagnese, è il fondatore e responsabile commerciale di AltreVoci Edizioni; nel marchio Accademica, che fa capo alla stessa realtà editoriale, figura come amministratore delegato. AltreVoci ha la sede legale e amministrativa a Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, ma colloca la sede logistica e operativa in via Dante 36 a Lavagna: lo stesso indirizzo della Libreria Fieschi, storica libreria cittadina legata al nome di Paganini.

A due giorni dalla chiusura del Salone del Libro di Torino, terminato lunedì sera, il bilancio è quello di una presenza positiva, costruita su vendite, incontri, autori e relazioni. È da questo incrocio tra Tigullio ed editoria nazionale che nasce l’intervista con Paganini, che racconta numeri, autori liguri, nuove tendenze di lettura e il peso crescente della fiera torinese per una casa editrice che, pur avendo una struttura articolata, continua a mantenere a Lavagna uno dei suoi punti operativi più riconoscibili.

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