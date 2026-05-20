Lavagna: Marco Paganini racconta il buon momento della sua casa editrice

Da Lavagna al Salone del Libro di Torino, con una doppia traiettoria che tiene insieme libreria, casa editrice e presenza in fiera. Marco Paganini, lavagnese, è il fondatore e responsabile commerciale di AltreVoci Edizioni; nel marchio Accademica, che fa capo alla stessa realtà editoriale, figura come amministratore delegato. AltreVoci ha la sede legale e amministrativa a Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, ma colloca la sede logistica e operativa in via Dante 36 a Lavagna: lo stesso indirizzo della Libreria Fieschi, storica libreria cittadina legata al nome di Paganini.

A due giorni dalla chiusura del Salone del Libro di Torino, terminato lunedì sera, il bilancio è quello di una presenza positiva, costruita su vendite, incontri, autori e relazioni. È da questo incrocio tra Tigullio ed editoria nazionale che nasce l’intervista con Paganini, che racconta numeri, autori liguri, nuove tendenze di lettura e il peso crescente della fiera torinese per una casa editrice che, pur avendo una struttura articolata, continua a mantenere a Lavagna uno dei suoi punti operativi più riconoscibili.

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